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{{ timeAgo('2023-01-19 10:56:31 -0600') }} other sports Edit

JOL TV LIVE: KQ talking Zamari Walton and GT Hoops

Staff
Special to Jacketsonline

Georgia Tech lost veteran corner Zamari Walton to the portal on Wednesday. JOL publisher Kelly Quinlan talks about that and the disastrous start in ACC play for Georgia Tech men's basketball and the overall issues facing the program.

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