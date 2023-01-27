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JOL TV: Live Georgia Tech Sports Talk

Staff
Special to Jacketsonline

JOL publisher Kelly Quinlan answers questions from JOL subscribers as part of the weekly chat with topics this week including a review of football staff changes, the weirdness of the college basketball season, and why fans should not dunking on teams with off-the-field misfortunes.

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