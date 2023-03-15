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JOL TV: KQ talks Damon Stoudamire hire and process plus football

Staff
JOL

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talks about Georgia Tech's hire of Damon Stoudamire as the new men's basketball coach, the hiring process, and then takes questions from fans including some football talk.

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