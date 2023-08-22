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JOL TV: KQ breaks down the QB decision by Brent Key

Staff
Special to Jacketsonline

Georgia Tech head coach Brent Key announced Haynes King as the starting quarterback for the season opener for the Yellow Jackets. JOL publisher Kelly Quinlan breaks down the decision and where things stand in the QB room moving ahead.

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