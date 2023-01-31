News More News
{{ timeAgo('2023-01-31 00:12:05 -0600') }} football Edit

JOL TV: KQ Breaks Down the 2023 Georgia Tech Football Schedule

Staff
Special to Jacketsonline

The ACC released the entire 2023 football schedule and Georgia Tech drew a reasonable spread on the games this upcoming season. Kelly Quinlan breaks down the schedule and takes questions from JOL subscribers about the schedule and other topics.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}