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JOL TV: Josh Pastner two-part interview from ACC Tip-Off

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

CHARLOTTE- Georgia Tech men's basketball coach Josh Pastner spoke with JOL exclusively at the ACC Tip-Off on Wednesday to preview his 2022-23 squad and he gave some insight on what to expect from new additions like Ja'von Franklin and Lance Terry as well as thoughts on his returning players and his two new signees as well.

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