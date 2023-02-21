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JOL TV: Josh Pastner talks about the loss at Pitt

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech men's basketball coach Josh Pastner spoke after his team fell just short of upsetting Pitt on the road 76-68.

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