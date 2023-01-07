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JOL TV: Josh Pastner post-FSU

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech men's basketball coach Josh Pastner talks to the media following a 75-64 loss at Florida State to drop the Jackets to 1-4 in ACC play.

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