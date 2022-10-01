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JOL TV: Jeff Sims post-Pitt win

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Quarterback Jeff Sims talks about Georgia Tech’s 26-21 win over #24 Pitt on the road and adjusting to the firing of Geoff Collins and Brent Key taking over as interim head coach during the week leading up to the game.

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