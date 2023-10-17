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JOL TV: GT senior guard Kyle Sturdivant

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech senior guard Kyle Sturdivant talks about the upcoming season and his adjustment to playing for his Godfather Damon Stoudamire.

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