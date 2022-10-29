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JOL TV: GT linebacker Ayinde Eley post-FSU

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

After several strong performances, Georgia Tech’s defense gave up 41 points to Florida State mainly struggling on third downs. Linebacker Ayinde Eley talks about what went wrong at FSU.Show less

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