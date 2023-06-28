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JOL TV: Georgia Tech June Recruiting Recap and Football Updates

Staff
Special to Jacketsonline

JOL publisher Kelly Quinlan as he breaks down the momentous June for Georgia Tech football on the recruiting trail and shares the latest on both football and men's basketball as he answers questions from JOL subscribers.

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