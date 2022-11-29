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JOL TV: Georgia Tech HC Josh Pastner talks about the loss at Iowa

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

IOWA CITY, IA- Georgia Tech men’s basketball coach Josh Pastner talks about the loss to Iowa on Tuesday night in Iowa City 81-65.

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