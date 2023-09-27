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JOL TV: Georgia Tech football talk and hoops schedule release

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Jacketsonline publisher Kelly Quinlan talks about the Georgia Tech game at Wake Forest and the upcoming game with Bowling Green as well as looking at the Jackets' hoops schedule release and Damon Stoudamire's press conference on Tuesday.

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