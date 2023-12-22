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JOL TV: Georgia Tech DT Horace Lockett talks about the win over UCF

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech defensive tackle Horace Lockett changed the momentum of the game with a forced fumble in the first half of the Gasparilla Bowl against UCF. He talks about his play and how the defense rallied to shut down the Knights.

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