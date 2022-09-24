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JOL TV: Geoff Collins post-UCF 2022

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Embattled Georgia Tech football coach Geoff Collins speaks with the media after a 27-10 loss at UCF. The Jackets made five trips to the end zone but missed two field goals, had two fumbles, and turned the ball over downs. Additionally, the Jackets’ has another punt blocked #4 this year.

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