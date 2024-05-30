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JOL TV: Former GT OL Omoregie Uzzi talks GT HOF and more
Staff
Special to Jacketsonline
Former All-American offensive lineman Omoregie Uzzi took time out of his busy schedule to chat with Kelly Quinlan about his upcoming induction into the Georgia Tech Sports Hall of Fame and look back at his career on the Flats and why he ended up a Yellow Jacket. Uzzi also provides an update on his exciting life after football and his career helping others find work opportunities.
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