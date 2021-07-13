 JacketsOnline - JOL TV: Elite 11 Pro Day Tevin Carter highlights
News More News
{{ timeAgo('2021-07-13 13:42:00 -0500') }} football Edit

JOL TV: Elite 11 Pro Day Tevin Carter highlights

Greg Ladky • JacketsOnline
Staff

PURE quarterback Tevin Carter made the trip from Memphis to California to compete in the Elite 11 with the best quarterbacks in the country. Here are some highlights of him in action.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}