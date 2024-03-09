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JOL TV: Damon Stoudamire talks about the 72-57 loss at UVA

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech men’s basketball coach Damon Stoudamire talks about his team struggling in a 72-57 loss at Virginia. Stoudamire also shared an update on guard Miles Kelly who has been quietly playing through an injury.

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