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JOL TV: Damon Stoudamire, Miles Kelly and Jim Larranaga talk GT-Miami

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech men’s basketball coach Damon Stoudamire, Tech guard Miles Kelly and Miami coach Jim Larrañaga talk about the Jackets 80-76 win at Miami.

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