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JOL TV: Damon Stoudamire and Miles Kelly talk about the win over Wake

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech picked up a third straight win this time avenging one of the worst losses of the season to Wake Forest. Tech coach Damon Stoudamire and guard Miles Kelly talk about the 70-69 win over the Deacs.

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