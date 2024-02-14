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JOL TV: Damon Stoudamire and Miles Kelly talk about the loss at ND

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

SOUTH BEND, IN- Georgia Tech coach Damon Stoudamire and guard Miles Kelly talk about the 58-55 loss at ND on Wednesday night.

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