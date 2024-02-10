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JOL TV: Damon Stoudamire and Miles Kelly talk about the loss at Louisville

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

LOUISVILLE, KY- Georgia Tech head basketball coach Damon Stoudamire shared some pointed thoughts on the foul disparity and the way his team's 79-67 loss at Louisville was officiated in his post-game presser. Check out what Stoudamire and junior guard Miles Kelly had to say after the game.

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