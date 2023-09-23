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JOL TV: Brent Key talks about the win over Wake Forest

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

WINSTON-SALEM, NC- Georgia Tech football coach Brent Key talks about his team's win over Wake Forest 30-16 in the first game played by the two schools in Winston since 2010.

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