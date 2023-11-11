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JOL TV: Brent Key post-Clemson

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

CLEMSON, SC- Georgia Tech football coach Brent Key talks about his team's blowout loss to Clemson 42-21 on Saturday.

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