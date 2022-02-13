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JOL Mailbag Valentine's Day Edition Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are curious about 2023 recruiting, NIL, and basketball. Those topics dominate the JOL Mailbag this week sponsored by Auto-Owners Insurance.

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