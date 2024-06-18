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JOL Mailbag Sponsored by Auto-Owners Insurance 6/18

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are excited about the recruiting work done by Brent Key and the football staff over the last two weeks to close kids and move into the Rivals.com Top 20 for 2025 in team rankings. Topics related to football recruiting dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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