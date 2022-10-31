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JOL Mailbag Sponsored by Auto-Owners Insurance 10/31

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football enters a key stretch for interim head coach Brent Key as he needs to get his program back on track after a pair of disappointing performances in completely different ways after two opening wins. That topic, the coaching search overall, and a little hoops are what we dive into in this week's JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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