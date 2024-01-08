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JOL Mailbag Sponsored by Auto-Owners Insurance 1/8

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are still waiting for the smoke to come from the Jackets' football facility signaling the hire of a defensive coordinator. We dive into questions about the football team and some basketball in this edition of the JOL Mailbag sponsored by our friends at Auto-Owners Insurance.

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