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JOL Mailbag 9/25 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech handled their business in a 30-16 win over Wake Forest on Saturday and Jackets fans are excited by the progress seen week to week. That game along with some hoops questions dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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