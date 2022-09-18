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JOL Mailbag 9/19 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

After another embarrassing performance against a top 20 team with a shutout loss to Ole Miss, Georgia Tech fans are rightly questioning the direction of the Jackets' program under Geoff Collins. Topics related to that and the team's struggles dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance

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