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JOL Mailbag 9/18 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are still upset after the strange both hopeful and upsetting at times performance by the Yellow Jackets at Ole Miss on Saturday. That dominates this edition of the JOL Mailbag sponsored by our friends at Auto-Owners Insurance.

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