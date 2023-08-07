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JOL Mailbag 8/7 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fall camp is in full swing now and that dominates the JOL Mailbag this week along with some conference realignment talk and a little basketball recruiting. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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