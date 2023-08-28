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JOL Mailbag 8/28 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Game week is finally here and Georgia Tech fans have a lot of questions about the Jackets ahead of Friday night's showdown with Louisville in Mercedes-Benz Stadium. This edition of the JOL Mailbag is full of those questions and a few other topics. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the Mailbag.

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