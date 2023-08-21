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JOL Mailbag 8/21 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech begins a normal practice week as fall camp has broken with the start of the 2023-24 school year on campus. With game prep a few days away, the JOL Mailbag centers on the upcoming college football season.

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