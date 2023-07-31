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JOL Mailbag 7/31 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fall football camp opens on Tuesday and Yellow Jacket fans are excited about that but also worried about the future of college football. The fate of college football weighed heavily in this week's JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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