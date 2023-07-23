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JOL Mailbag 7/24 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are anxiously awaiting the start of fall camp next week. As the college football season nears, the JOL Mailbag topics focus on the football program under first-year head coach Brent Key. We dive into many topics on football plus a little bit of hoops in this week's JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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