News More News
ago other sports Edit

JOL Mailbag 6/27 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are celebrating a rare recruiting win this month as the Jackets climbed the Rivals rankings with a flurry of commitments. That topic dominates this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

CLICK HERE TO READ THE MAILBAG

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}