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JOL Mailbag 6/22 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech struck twice on Monday with major commitments and June and July should be very hot months for Yellow Jacket recruiting. We dive into tons of questions on that front and more in the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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