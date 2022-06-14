 JacketsOnline - JOL Mailbag 6/14 Sponsored by Auto-Owners Insurance
News More News
{{ timeAgo('2022-06-14 00:21:27 -0500') }} other sports Edit

JOL Mailbag 6/14 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football and men's basketball were busy with a flurry of commitment activity over the last week and we dive into both topics in this week's JOL Mailbag. Thanks to Auto-Owners Insurance for bringing you the JOL Mailbag.

CLICK HERE TO READ

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}