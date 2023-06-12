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JOL Mailbag 6/12 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech had another busy weekend of recruiting and there are a lot of remaining questions regarding football, men's basketball scheduling, and more. We dive into those topics in this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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