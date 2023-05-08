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JOL Mailbag 5/8 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The JOL Mailbag this week was a little bit lighter than usual thanks to a busy news week to start May on the Flats. We still have some interesting topics regarding football and hoops that we dive into. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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