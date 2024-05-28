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JOL Mailbag 5/28 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are curious about the new NCAA rules regarding schools paying directly and how that will work and that takes up a large chunk of the JOL Mailbag this week both in regards to paying players and how things like EA Sports College Football game work. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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