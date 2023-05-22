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JOL Mailbag 5/22 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are still absorbing a two-part WAR ROOM this weekend so the JOL Mailbag is a little bit lighter this week, but we still have some interesting topics covered including who will be the top target for the Jackets quarterback this fall. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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