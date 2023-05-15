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JOL Mailbag 5/15 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The portal has closed, but roster movement is far from over in both football and men's basketball. Hot portal topics dominate this edition of the JOL Mailbag along with a little quarterback recruiting talk and some hoops. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the Mailbag.

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