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JOL Mailbag 5/13 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The grand contexts of NIL and the relationship between players and coaches with money now a factor was a big topic in this edition of the JOL Mailbag. We also touch on the Danny Hall situation, football recruiting, and some thoughts on Baye Ndongo as well. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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