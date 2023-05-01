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JOL Mailbag 5/1 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Roster management in football and men's basketball was a major topic of this week's JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance. As the Georgia Tech football and basketball rosters take shape for the fall of 2023 we answer many questions about how it all works, NIL, the two-way street of the portal, and more.

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