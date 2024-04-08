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JOL Mailbag 4/8 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech spring football enters the final week while men's basketball still needs to fill a few spots on the roster for 2024-25 and that could get interesting after upheaval in college basketball over the last few days. We answer the questions JOL subscribers have on those topics thanks to our sponsor Auto-Owners Insurance.

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