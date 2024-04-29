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JOL Mailbag 4/29 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are getting very curious about the portal and how the Jackets will end up faring when the dust settles. Portal-related topics dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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