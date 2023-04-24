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JOL Mailbag 4/24 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

With spring football games wrapping up and the portal heating up with departures in both major sports, the transfer portal, the way Georgia Tech coaches handle transfers, and other topics related to that dominate this week's JOL Mailbag Sponsored by Auto-Owners Insurance.

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